Vinicius Jr. vuelve a ser el objetivo del programa español: ‘Imature’

Reproducción / Instagram Vinicius Jr. vuelve a ser el objetivo del programa español

Blanco del racismo la semana pasada, vinicius júnior

fue nuevamente criticado durante el programa de televisión español «El Chiringuito».

Esta vez fue el periodista y jugador de banca Juanfe Sanz quien le disparó al brasileño diciéndole que le faltaba ‘inteligencia emocional’:

“Tratamos de justificar todo. Ponemos sobre la mesa a Vinicius y Rodrygo. Para mí, hay una distancia abismal de madurez deportiva entre uno y otro. Puramente eso. Para mí, Rodrygo es cada vez más maduro deportivamente, y Vinicius es cada vez más inmaduro deportivamente. Él (Vinicius) no lo está pasando bien en este momento. Ahora mismo está entre los tres primeros del mundo, pero no aguanta la fama y el peso de ser una estrella y tener la responsabilidad de representar al Real Madrid. No estoy justificando con esto a los que han ofendido ya los que han criticado, simplemente digo que te falta inteligencia emocional para evitar ciertas circunstancias.

En el partido contra Atlético de Madrid,

El domingo pasado, Vinícius Júnior fue el centro de atención. El brasileño fue abucheado en cada toque de balón y, según el diario español Marca, hubo gritos de ‘Vinicius, muérete’. El delantero no marcó pero vio marcar a sus compañeros Rodrygo y Valverde. Y, tras el gol del compatriota, celebró la samba, enviando un mensaje a la crítica.

Obviamente, este factor no pasaría desapercibido para el programa. El presentador de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, también le dio un codazo al brasileño diciendo que apoya a Rodrygo y Valverde. Según el reportero, Vini Jr. bailó pero no marcó su gol.

“Él quería ser el protagonista y el dueño de la fiesta”, dijo.

El jueves anterior al derbi contra el Atlético de Madrid, el agente del jugador, Pedro Bravo, dijo que Vini Jr. «necesitaba dejar de hacer el tonto» durante la mesa redonda de fútbol más votada de España. Posteriormente, se disculpó y el programa dijo que la expresión no se trataba de racismo.

