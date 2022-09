Mason’s Glove y Khaby Lame graban juntos

El pasado miércoles (24), Irán-Ferreirael guante de albañil, se reunió Khaby cojoun comediante senegalés que se hizo conocido por sus videos instructivos que se burlan de otros videos que se han vuelto virales en Internet.

Luva, que viaja por Europa, aprovechó para grabar un sketch cómico con Khaby, que vive en Italia y es una de las influencers con más seguidores en TikTok, superando los 148 millones de seguidores.

Juntos, publicaron un video de comedia colaborativa en Instagram, en el que Luva llega a pasar el rato en la casa de Khaby Lame y termina molestando al comediante, quien vivía en paz.

Iran Ferreira, la Luva de Pedreiro, vit beaucoup et collectionne des moments ces dernières semaines, récemment, l’influenceur était en Espagne et en plus de rencontrer la légende du football Ronaldo Fenômeno, il a également regardé des matchs et profité de la nuit dans el país. Luva fue invitado por ‘La Liga’ a asistir al debut del Atlético de Madrid en el campeonato ya recibir personalmente la camiseta del lateral izquierdo Renan Lodi.

Durante el mismo viaje, Irán se encontró El fenómeno Ronaldo y junto al jugador vio un partido del club vallisoletano, además de recibir la invitación del as para ver un partido de fútbol del Cruzeiro. En ambos clubes, Ronaldo es entrenador.

