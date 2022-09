Arrascaeta está preocupado, pero no dejará de jugar la final

Uno de los principales jugadores de Flamengo esta temporada, el uruguayo Arrascaeta está llamando la atención en el club para las finales de Copa do Brasil y Libertadores, ya que tiene que hacer sacrificios debido a la pubalgia. Para Vitor Guedes, pese a la advertencia de Rubro-negro, no debería ser un problema tanto echar de menos al equipo en las decisiones.

A Noticias deportivas de la UOLJunto a Danilo Lavieri, Domitila Becker y Thiago Arantes, Vitão lo ve como una especie de mensaje de Flamengo a Uruguay para que tenga cuidado, ya que es un mundialista, además de poder tener alguna influencia en relación a la formación, pero Arrascaeta seguramente jugará en los partidos contra el Corinthians y el Athletico-PR.

“Obviamente es una preocupación porque no es el mejor jugador de Flamengo, es el mejor jugador en activo de Brasil este año. Pero cuando sea el momento de mezclar se dosificará para jugar los tres partidos, tanto de la Copa do Brasil como de la Libertadores. , así que cómo será lo que pasará en Fla-Flu, ha comenzado la segunda parte y Arrascaeta está fuera.

«No es por eso que no jugará los tres partidos, pero limita la preparación. A veces entrenamos duro toda la semana, lo sacamos del entrenamiento, dejamos de entrenar un par de veces o con menos intensidad para llegar al partido». el 12 y el 19, Arrascaeta estará ahí entonces en la final de la Libertadores, por ese problema no deja de jugar”, añade.

Vea qué más sucedió a partir de la opinión de los columnistas de UOL:

Thiago Arantes: El debate sobre el racismo en España está muy retrasado

El brasileño Vinícius Júnior fue víctima de racismo antes del partido contra el Atlético de Madrid en las declaraciones del empresario Pedro Bravo durante un programa de televisión en España, que ayer volvió a criticar al jugador, e incluso en el estadio Civitas Metropolitano, la afición del Atlético llamó a la Real. El delantero del Madrid un ‘mono’. El periodista Thiago Arantes, que vive en España y sigue a la selección brasileña, dice que el debate sobre el racismo en el fútbol español está muy retrasado.

«España es un país muy racista, más que otros en Europa. No podemos generalizar, pero sobre todo ciertas partes de la afición del Atlético y ciertos sectores de la prensa, son personas con un comportamiento extremadamente racista porque hay una gran impunidad, no vemos el club castigó, la afición identificada y excluida del estadio. En España, el debate sobre el racismo en el fútbol está unos años por detrás del mismo debate en Brasil, están donde estábamos nosotros hace 20, 30 años».

Thiago Arantes: El equipo está tratando de unir en torno a Vinícius Júnior

Tras el clásico triunfo del Real Madrid ante el Atlético, Vinícius Júnior ya se presentó con la selección brasileña y el periodista Thiago Arantes asegura que el conjunto dirigido por Tite siempre ha tratado de estar cerca del joven delantero para mostrarle su apoyo.

“En los entrenamientos, los jugadores parecían querer estar cerca de Vinícius para mostrarle ese apoyo. Paquetá estuvo todo el tiempo con él, Neymar se le acercó, llegó en la misma camioneta que Matheus Cunha, quien fue su oponente en el partido. «, los jugadores intentaron acomodar a Vinicius. El equipo es cerrado con él y quiere hacer de este caso un motivo más para unirnos en torno al jugador y con ese objetivo de ir fuerte en la Copa e intentar ganar la sexta en Qatar”.

Vitão: Estoy completamente en desacuerdo con lo que hizo Abel Ferreira con Danilo

La victoria del Palmeiras en el derbi ante el Santos volvió a expulsar al centrocampista Danilo y en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Abel Ferreira manifestó abiertamente que le parecía mala la convocatoria de la selección para el joven centrocampista. Para Vitor Guedes, el técnico portugués se equivocó al exponer al jugador.

«Es algo que siempre creo que debemos discutir internamente. Es lo suficientemente grande con la multitud y la moral para hacer lo que quiere, siempre estarán de su lado. Danilo no juega en absoluto, es cierto, pero entonces ¿por qué? ? ¿No se convirtió el chico en el dueño del equipo? Eso me pareció completamente innecesario porque Danilo me parece un tipo profesional, que juega mal pero no porque se metió entre el público, esa es una fase que tiene todo el mundo y me pareció totalmente inútil la declaración de Abel».

Vitão: Las brasileñas con 40.000 en Itaquera importan más que campeonas

El Campeonato Brasileño Femenino registró récord de audiencia en el primer partido de la final entre Internacional y Corintios, con 36.330 asistentes tras el empate 1-1, con el segundo partido programado para el sábado, a las 14 h, en el Neo Química Arena, y la promesa de un nuevo disco rayado. Para Vitor Guedes, el fútbol femenino ha conseguido establecer un escenario del que sólo puede ascender.

“Tener 40.000 personas en la final de Itaquera, con récord de audiencia y de recaudación, es una victoria de la categoría más grande de la que será campeona. Ahí estaba Sissi, que ya no existe, ya no veo esta ruptura. esto llegó para quedarse, esto es para siempre, el fútbol femenino llegó a una etapa en la que no hay vuelta atrás, estas son solo las recompensas, la campeona del sábado se llevará a casa R$ 290.000 de la CBF, 10 veces menos que el 16° en hombres, La CBF tiene mucho dinero y podría mejorar, las chicas se merecían un premio mayor».

