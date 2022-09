Una multinacional española tiene una solución para Internet en zonas no conectadas – Notícias do Sorraia

Una multinacional española especializada en servicios y soluciones de conectividad para zonas rurales y aisladas, anunció esta semana la llegada a Portugal, con el objetivo de expandirse en el ámbito residencial y llevar su servicio de Internet por satélite a lugares sin conexión.

Eurona, que cuenta con una amplia experiencia en España con esta tecnología, tiene como objetivo aumentar el número de clientes con una conexión vía satélite de 100 megas en Portugal, tras consolidar su posición en España.

Según la compañía, Eurona quiere replicar en Portugal la estrategia que siguió en España, donde es el primer operador en ofrecer internet por satélite de 100 megas.

El objetivo es llevar conectividad a las zonas rurales, aisladas y remotas de Portugal, cerrando así la brecha digital que sigue frenando el progreso económico y social.

De acuerdo a «Informe de banda ancha fija: conectividad en el indicador de la OCDE”, elaborado por la consultora The Competitive Intelligence Unit, el 18,7% de la población portuguesa, casi dos millones de personas, no tiene acceso a Internet a 100 Mbps. Esta brecha digital no solo afecta a los particulares del país vecino, sino también a las pequeñas y medianas empresas.

Eurona está convencida de que su estrategia de expansión en Portugal se verá favorecida por el hecho de que Portugal es uno de los países con mejores frecuencias en el rango de velocidades por encima de 100 Mbps, similares a las de España, y, en Europa, solo por detrás de Suecia y Bélgica.

Según Fernando Ojeda, consejero delegado de Eurona, “nuestra entrada en Portugal se produce también en un contexto ideal, ya que el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRR) elaborado por el Gobierno portugués destinará el 15% de estos fondos, en total 2.460 millones de euros, a la transición digital».