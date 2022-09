Los aficionados del Atlético de Madrid alguna vez llamaron chimpancé a Roberto Carlos

Famosos por varias manifestaciones racistas y nazis en Europa desde su fundación en 1982, los simpatizantes ultra (violentos) del organizado Frente Atlético de Madrid, responsables de los recientes ataques contra Vinicius Júnior, ya cometieron actos de la misma naturaleza con otro brasileño que entra en la historia del Real Madrid: el ex lateral Roberto Carlos.

Roberto Carlos defendió al equipo madrileño durante más de diez años, de 1996 a 2007, y ganó, entre los principales títulos, tres Champions League (1997/98, 1999/2000 y 2001/02) y cuatro Ligas españolas (1996/97) , 2000/01, 2002/03 y 2006/07). La construcción de su carrera en el fútbol español, sin embargo, estuvo sembrada de actos de discriminación.

En 2005, durante un derbi entre Real Madrid y Atlético, el brasileño fue el principal blanco de actos racistas por parte de miembros del Frente Atlético. Los aficionados molestaban al ex lateral con gritos de «olé, olé, olé, Roberto Carlos es un chimpancé» y hacían ruidos de mono cada vez que el jugador tomaba el balón.

Por el episodio, recogido en un resumen por el colegiado del partido, el Atlético de Madrid se vio en su momento multado con 600 euros por la Federación Española de Fútbol.

Roberto Carlos, sin embargo, no solo fue víctima del racismo de la afición atlética. Nada más llegar a España llegó a decir que los hinchas del Barcelona eran los más racistas del país. Luego se disculpó con la ciudad, señalando que solo una parte era racista.

«Cuando jugué en el estadio Camp Nou, había 100.000 personas, pero solo una minoría me insultó. Lo dije sin pensar», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo en ese momento.

En 1997, Roberto Carlos denunció insultos raciales en llamadas telefónicas anónimas y tenía escrita la palabra «mono» en su automóvil. El ex club incluso llegó a decir que se iría de España si los ataques continuaban.

«Si estorbo, lo mejor es irse. Mucha gente me admira, pero otros no tienen inteligencia y son racistas. Si no paran, me voy». dijo.

Atlético contra Vini Jr.

Rodrygo y Vinicius Júnior bailan tras el gol de la Real y los aficionados son pillados haciendo gestos nazis Imagen: Denis Doyle/Getty Images

El pasado domingo (18), día del clásico entre Atlético y Real Madrid por el Campeonato de España, los hinchas atléticos que cantaban y bebían en las inmediaciones del estadio Cívicas Metropolitano utilizaron un cántico racista para tratar al Mono de Vinicius Junior -el joven brasileño fue el blanco de un comentario racista de un empresario en un programa de televisión español.

Por si los cánticos racistas no fueran suficientes, hinchas pertenecientes a los ultras del Atlético fueron captados haciendo un saludo nazi a Vinicius Júnior y Rodrygo mientras celebraban la victoria 2-1 del Real Madrid.

Tras el clásico, el periodista español Iñaki Ângulo publicó en su canal de YouTube que Vinicius Júnior fue acosado por el equipo del programa de televisión español ‘Él chiringuitos‘ no publicar el video.