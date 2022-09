En España, Enzo Celulari presume pecho durante paseo en lancha e impresiona – Famosos

Lectura / Instagram

Enzo Celulariinfluencer, disfruta mucho de sus vacaciones en España. el hijo de claudia raia y edson celulari quería compartir una impresionante galería de fotos y videos! En una de las grabaciones, la ex de bruna marquezine aparece sin camisa, mostrando su definido pecho y divirtiéndose salvajemente en un bote.

‘Algo hermoso en mi vida’comentado claudia raia. ‘Os quiero’ha dicho edson celulari. Los demás continuaron con las alabanzas. ‘Asegúralo’, ‘Saudades’, ‘Hermoso paisaje’, ‘Qué fotos’, ‘¡Mira el columpio!’, ‘Un lindo’, ‘Lugar mágico’, ‘Baila mucho’, ‘¡Qué hombre! ¡Que hombre!’con licencia.

La influencer se encuentra en la popular isla balear frente a la costa de España. O hijo de claudia raia fue objeto de burla cuando también publicó un incómodo video de baile en un club nocturno.

Enzo Celularirecientemente concedió una entrevista al Jornal O Globo, y comentó que no le importaban los comentarios malos por llevar las uñas pintadas y maquillarse.

Ni siquiera estoy aquí. Es un gran error, estamos en 2022, y eso me anima a usarlo cada vez más. No tengo dudas sobre mi sexualidad, sé muy bien lo que me gusta y lo que no me gusta’él explicó.

