En España, Bruno Gagliasso se deleita con una declaración a Giovanna Ewbank: «Te amo»

Imagen 12 de 19 – Al enterarse de los sentimientos de su esposa, Bruno dijo que él también quería adoptar a Titi y viajó para conocerla. “Fui, fue hermoso. Ella me recibió con los brazos abiertos. Dije ‘Chissomo’ y ella me miró. Abrí los brazos, y ella vino corriendo hacia mí, me abrazó”, dice emocionado. (Imagen: Instagram)