El técnico de Arouca califica de ‘lamentable’ la situación en el estadio municipal

El escudo arouquense y el municipio no lograron llegar a un acuerdo sobre el uso del aparcamiento del estadio municipal en la ‘Feira das Colheitas’, una de las fiestas más emblemáticas de la comarca, lo que llevó al club a cerrar las puertas de la estadio y obligando al Ayuntamiento a llamar a la GNR para desbloquear la situación.

“Nunca se nos ocurrió que nos estábamos metiendo en este tipo de situación, la actitud de la Cámara es lamentable. Entonces nos vimos obligados a dar esta respuesta. En lugar de remar todos en la misma dirección, hay personas que tienen otra forma de ser en la vida”, dijo el dirigente al margen del Congreso Scout Mundial, que se desarrolla en Oporto.

Joel Pinho agregó que el comunicado emitido por el club el miércoles «explica bien» lo sucedido, y aún cree en una solución a la disputa existente.

“La solución simplemente no existe si una de las partes no la quiere. Arouca todavía quiere ser parte de la solución, honrar al cantón ya la región, y seguir trabajando como ella lo hizo. Es de esperar que la gente que está en el municipio tenga esa sensibilidad y entienda la importancia del trabajo ciudadano de valorización del territorio que hacemos”, concluyó el director general.

El entrenador del equipo, Armando Evangelista, quien también asistió al Congreso Scout Mundial, declinó comentar sobre la situación, pero aseguró que el incidente “no cambió el trabajo de la tripulación”.

“Prefiero centrarme en los temas deportivos y dejar los temas políticos para quienes están más capacitados e informados. La parte política no es un tema que me atraiga. Nuestro trabajo ayer fue normal y no hubo necesidad de cambiar nada en base a lo que pasó”, dijo el técnico.