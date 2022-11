FOLHAPRESS – «En casa, lo único que obligué fue a ser Flamengo», explicó el camionero Gilmar de Souza Silva este domingo (2), frente al Colégio Mayor Casa do Brasil, donde el consulado brasileño organiza las elecciones en Madrid.

Lo justificó con el hecho de que su hija, Thyara Dantas, vestía una blusa roja y un broche del PT en el pecho. Silva y el resto de la familia, todos con camisetas que dicen «Dios, Patria, Familia, Libertad», se describen a sí mismos como de derecha. «Y no me gusta que me confundan con ellos», bromeó la chica.

«Hemos notado un gran interés en las elecciones de este año», dijo la cónsul general Gisela Padovan, dentro de la escuela. «Mucha gente con las camisetas y banderas de ambos candidatos, pero hasta ahora no hay confusión».

Había cola en algunos de los 26 colegios electorales, repartidos por las aulas de la escuela, pero mucha gente llegó y votó al instante, como fue el caso de una votante de Lula con una pegatina Marielle Franco.

De un vistazo, sin embargo, a diferencia de Berlín y París, la balanza de las camisetas parece inclinarse a favor del actual presidente. En la segunda vuelta de 2018, Jair Bolsonaro ganó al City por un 60%, aunque perdió ante el Barcelona con un 46% de los votos válidos. Son los dos únicos colegios electorales de España, que cuenta con unos 20.000 votantes registrados en la capital y unos 12.000 en la ciudad catalana.