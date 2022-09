Almeida y Morgado lideran la selección portuguesa sin mujeres

El ciclista de Caldas da Rainha ha centrado la atención mediática en el ciclismo portugués, sumando tres «top 10» en las «grandes Vueltas», desde 2020, y llega a Australia acompañado de dos personas sociables que conoce bien.

João Almeida, en élite, y António Morgado, en junior, encabezan el equipo que, sin mujeres y con menos inscripciones de las permitidas, representará a Portugal en los Mundiales de ciclismo en ruta, que comenzarán el Domingo en Wollongong, Australia.

Quinto en la Vuelta a España, Almeida llega motivado a una carrera que le puede complacer, al frente de un cuarteto de élite -mientras podrían estar presentes seis representantes nacionales-, que incluye a dos compañeros en Emiratos Árabes Unidos, los hermanos Ivo Oliveira y Rui Oliveira, y el experimentado Nelson Oliveira (Movistar).

El campeón nacional de fondo, Almeida, de 24 años, ha ganado dos etapas en carreras españolas este año, y desde 2021 ha ido «afinando» su puntería en carreras de un día como Wollongong, categoría en la que también competían los hermanos Oliveira. .. han especializado, como trabajadores al servicio de un líder.

Cerrando el equipo está Nelson Oliveira, el más experimentado de los cuatro «convocados» y habitual de los Mundiales, en los que se distinguió con varios «top 10» en la contrarreloj -en 2017 estuvo a las puertas del podio- , en cuarto lugar.

Medallista en juveniles, sumará el 11º mundial de élite de su carrera, al que suma una participación olímpica, la última de ellas en Tokio 2020, ya al lado de João Almeida.

Los cuatro competirán en la prueba de larga distancia masculina élite, mientras que João Almeida y Nelson Oliveira representarán a Portugal en la contrarreloj del domingo, cuando comience la competición en suelo australiano.

Cuando se anunció el equipo, sin ciclistas femeninas, cuando podría haber tres élites y cuatro juniors, y después de que no se seleccionara a nadie para los sub-23, la Federación Portuguesa de Ciclismo se protegió de los «requisitos logísticos y presupuestarios especiales» del evento. . .

Además, entre los problemas logísticos, también estaban las complicaciones que también sintieron algunos de los principales equipos, como España, ya que los equipos «detuvieron» a los ciclistas por la pelea por el mantenimiento en el WorldTour, en su caso, en la Grupo portugués, de Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post).

«El equipo primero me permitió correr el Campeonato del Mundo, pero no cambiaron de opinión y no me dejaron ir. Quieren que me concentre en el Tour de Lombardía, y consideraron que el viaje después de la Copa del Mundo podría afectar la preparación», explicó a Lusa.

En cuanto a la participación femenina, la historia de Portugal en los mundiales de los últimos 10 años se cuenta de forma intermitente: en 2021, Daniela Campos y Maria Martins representaron los colores nacionales en Bélgica, después de que nadie lo hiciera en Italia, en 2020.

En 2019, el ‘Tata’ Martins debutó en estos campeonatos, poniendo fin a un ayuno de tres años, desde que Daniela Reis, que lo había estado en 2014 y 2015; antes, nadie en 2012 y 2013.

Hablando del deporte en sí, la carrera de distancia élite es de 266,9 kilómetros, pasando por el Monte Keira y luego un circuito de 12 vueltas, con subidas más ligeras, totalizando 3.945 metros de desnivel acumulado para cerrar las Copas del Mundo, el día 25.

En la contrarreloj, 34,2 kilómetros sin mayores dificultades, Portugal contará con dos especialistas pero en un recorrido que no les sienta tan bien, mientras que en la carrera élite tendrán que jugar con las ambiciones de los equipos más fuertes.

Aun así, el seleccionador nacional José Poeira destacó al anunciar la convocatoria que contará con corredores WorldTour de «calidad indudable».

En los juveniles, las perspectivas son aún mayores, ya que António Morgado lidera un quinteto que incluye a dos compañeros de Bairrada, Daniel Lima y Gonçalo Tavares, además de José Bicho (Almodôvar-SCAV) y Tiago Nunes (Silva & Vinha- ​​ADRAP-Sentir Penafiel ).

Morgado, que también estará en la «crono» con Tavares, el día 20, es uno de los favoritos en la carrera de fondo de 135,6 kilómetros, disputada el día 22, tras un 2022 de gran nivel: ya este mes, ganó el 46° Giro della Lunigiana, carrera de equipos jóvenes en Italia, y mostró su nivel dentro y fuera del país.

El joven que correrá en 2023 para la «fábrica de talentos» norteamericana Hagens Berman Axeon, junto a Gonçalo Tavares, es campeón nacional junior de larga distancia y contrarreloj, habiendo ganado la Vuelta a Portugal Junior, la Volta ao Douro. en España, y ser segundo en el Trophée Centre Morbihan, la Corrida da Paz y la Gipuzkoa Klasikoa, tras quedar cuarto en la Volta ao Pays de Vaud.

Programa de la selección portuguesa en la Copa del Mundo de Wollongong:

18 de septiembre, domingo:

Contrarreloj individual (élite masculino), 34,2 km – 13:40 h (4:40 h en Lisboa)

20 de septiembre, martes:

Contrarreloj individual (júnior masculino), 28,8 km – 13:20 horas (4:20 horas en Lisboa).

23 de septiembre, viernes:

Carrera de larga distancia (júnior masculino), 135,6 km – 08:15 (23:15 el día 22 en Lisboa).

25 de septiembre, domingo:

Prueba de larga distancia (élite masculina), 266,9 km – 10:15 horas (01:15 horas en Lisboa).