A BOLA – Exclusiva: Diário ‘AS’ explica el título de este domingo (España)

El título de este domingo A causó cierta indignación en Portugal. La frase Por suerte Portugal nos cae encima fue visto como despectivo para la selección nacional, casi como si fuera solo un obstáculo a superar en el camino de España hacia el plaza final🇧🇷

BOLA explicó el origen de la frase (ver noticia relacionada) y habló con Luís Nieto, periodista de A quien aclaro el titulo.

«Lo único que queríamos decir, usando una frase muy conocida y popular, es que, en el mal de España de haber perdido [1-2 com a Suíça], tenemos la suerte de tener todavía la oportunidad de ganar en Portugal para poder ir a los cuartos de final de la Nations League. Lejos de nosotros ofender o tener la más mínima actitud despectiva hacia la selección de Portugal, a la que respetamos enormemente. Solo queríamos señalar que todavía tenemos una segunda oportunidad. Pudo haber pasado lo contrario, que España ganara contra Suiza y Portugal perdiera contra la República Checa, en cuyo caso el portugués también podría decir «Suerte que todavía extrañamos a España» con el significado de que no había nada perdido y aún existía la posibilidad de una calificación ganadora para España. Me resulta realmente incomprensible que alguien pretenda dar otra interpretación a una sentencia que no tiene nada en contra de Portugal, todo lo contrario”, dijo.